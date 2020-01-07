Что произошло в Одессе 7 января: гибель строителей в огне и взрыв в общежитии

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- Под Одессой загорелся строительный вагончик на территории недостроенного общежития. Огонь удалось потушить в течение получаса. Спасатели обнаружили на месте трех погибших строителей. Продолжение…
- В Одессе в общежитии произошел взрыв, пострадали три человека. Один из жителей бросил гранату и скрылся. Продолжение…
- В Одесской области во время празднования Рождества мужчина бросил в колодец товарища. От полученных травм пострадавший погиб. Продолжение…
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