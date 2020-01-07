Под Одессой во время пожара погибло трое строителей

В поселке Черноморское Лиманского района 7 января загорелся строительный вагончик на территории недостроенного общежития.

Об этом сообщили в пресс-службе облГСЧС.

Огонь удалось потушить в течение получаса. Спасатели обнаружили на месте трех погибших строителей.

Кроме того, сгорели их личные вещи, а также имущество на площади десять квадратных метров.

Причину пожара пока не выяснили. Тела погибших направили на судмедэкспертизу.

Фото: ГСЧС

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