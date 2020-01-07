Кинув гранату і втік: в Одесі у гуртожитку стався вибух, постраждало троє людей (відео)

Одеські поліцейські встановлюють обставини вибуху в одному з гуртожитків у Малиновському районі.

Про це повідомляє преесслужба ГУНП в Одеській області.

Внаслідок події постраждало троє людей. Усіх їх доставлено до лікарні з численними осколковими пораненнями.

Як виявилося, троє мешканців гуртожитку вживали алкогольні напої на кухні загального користування. Згодом до чоловіків напросився ще один сусід, з яким у тих час від часу виникали побутові непорозуміння. Під час хмільного застілля між чоловіками знову виник конфлікт і непроханий гість покинув компанію, але не надовго. За кілька хвилин 38-річний чоловік повернувся із гранатою в руках. Кинувши вибухівку в кухню, зловмисник зачинив за собою двері та втік.

Зараз правоохоронці вживають заходи щодо встановлення місця знаходження та затримання підозрюваного. Також вирішується питання про кваліфікацію даної події.

Фото: ГУНП

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