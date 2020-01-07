fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Кинув гранату і втік: в Одесі у гуртожитку стався вибух, постраждало троє людей (відео)

Кинув гранату і втік: в Одесі у гуртожитку стався вибух, постраждало троє людей (відео)

Одеські поліцейські встановлюють обставини вибуху в одному з гуртожитків у Малиновському районі.

Про це повідомляє преесслужба ГУНП в Одеській області.

Внаслідок події постраждало троє людей. Усіх їх доставлено до лікарні з численними осколковими пораненнями.

Як виявилося, троє мешканців гуртожитку вживали алкогольні напої на кухні загального користування. Згодом до чоловіків напросився ще один сусід, з яким у тих час від часу виникали побутові непорозуміння. Під час хмільного застілля між чоловіками знову виник конфлікт і непроханий гість покинув компанію, але не надовго. За кілька хвилин 38-річний чоловік повернувся із гранатою в руках. Кинувши вибухівку в кухню, зловмисник зачинив за собою двері та втік.

Зараз правоохоронці вживають заходи щодо встановлення місця знаходження та затримання підозрюваного. Також вирішується питання про кваліфікацію даної події.

Фото: ГУНП

 

 

 

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить