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Новости Одессы и Одесской области

На Одещині під час святкування Різдва чоловік кинув у колодязь товариша

На Одещині під час святкування Різдва чоловік кинув у колодязь товариша

Від отриманих травм постраждалий помер.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Під час святкування Різдва у підозрюваного вдома чоловіки посварилися. Справа дійшла до бійки, в ході якої господар вкинув гостя у занедбану семиметрову криницю поряд зі своїм домоволодінням.

Про подію, що сталася сьогодні після опівночі, поліцейським повідомив сам зловмисник. Свою агресивну поведінку 31-річний чоловік пояснив почуттям образи, що виникло нібито через нецензурну лайку, яку почув від знайомого у свій бік.

29-річного потерпілого негайно дістали з колодязя та доправили до лікарні, але за кілька годин від отриманої черепно-мозкової травми він помер.

Підозрюваного поліцейські затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Його дії кваліфікували за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Триває слідство.

 

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