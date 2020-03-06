Что произошло в Одессе 6 марта: драка в храме и строительство дорог

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.

Строительство дороги от Балты до Подольска показали с высоты птичьего полета. Продолжение…

В Москве погибла молодая пара шахматистов из Одессы. В одной из съемных московских квартир был найден мертвым гроссмейстер из Одессы Станислав Богданович. Продолжение…

В Одессе правоохранители начали уголовное производство из-за поборов в храме. Между служителем и прихожанами произошла драка, во время которой мужчины нанесли друг другу телесные повреждения. Продолжение…

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!