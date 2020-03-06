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Новости Одессы и Одесской области

Будівництво дороги від Балти до Подільська показали з висоти пташиного польоту (відео)

Будівництво дороги від Балти до Подільська показали з висоти пташиного польоту (відео)

Велике будівництво на трасі Р-33 йде повним ходом!

Про це повідомив очільник Одеської ОДА Максим Куций у Facebook.

– На ділянці автошляху від Балти до Подільська щодня працюють десятки одиниць дорожньої техніки Укравтодор. Процес будівництва дороги йде майже безперервно. Ми повністю готові реалізувати президентську програму та зшити Одещину якісними дорогами, – повідомив Куций.

Ділянки новозбудованої траси мають бути завершені цього року.

Велике будівництво на трасі Р-33 йде повним ходом!На ділянці автошляху від Балти до Подільська щодня працюють десятки одиниць дорожньої техніки Укравтодор. Процес будівництва дороги йде майже безперервно.Ми повністю готові реалізувати президентську програму та зшити Одещину якісними дорогами.Як я і казав, ділянки новозбудованої траси мають бути завершені цього року.Змінимо Одещину Разом!

Gepostet von Максим Куций am Freitag, 6. März 2020

Фото: Поділля News

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