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Новости Одессы и Одесской области

В Москве погибла молодая пара шахматистов из Одессы: в чем причина?

В Москве погибла молодая пара шахматистов из Одессы: в чем причина?

В одной из московских квартир был найден мертвым гроссмейстер из Одессы Станислав Богданович.

Рядом также обнаружили тело его девушки, профессиональной шахматистки из Одесской области Александры Вернигоры.

Погибших нашел отец Александры, когда приехал к ним.

Об этом сообщает ряд СМИ, в частности, профильное издание шахматистов CHESS-NEWS и Телеграм-портал канала 112.

По версии местных правоохранителей, 27-летний одессит и его 18-летняя подруга могли умереть от так называемого веселящего газа.

У них на головах были полиэтиленовые мешки с закисью азота, которые молодежь иногда использует, чтобы “поймать кайф”. Рядом с кроватью лежал газовый баллон.

Передозировка этим веществом часто приводит к смерти.

При этом также российские криминалисты сообщают, что на телах молодых людей не было обнаружено следов какого-либо насилия.

Справка

Станислав Богданович – серебряный призер чемпионата Европы среди юношей, несколько раз был победителем чемпионатов страны. А не так давно сыграл в шахматном онлайн поединке против Украины, представив Россию. В соцсетях он признался, что поступил так, потому что ему предложили достойную оплату.

Станислав также отметил, что, по его мнению, он таким образом сделал шаг к налаживанию отношений между двумя странами.

После участия в этом матче на одессита обрушился шквал критики в сети.

В то же время в знак защиты его интересов Станислава внесли в базу сайта Миротворец.

К слову, его подруга Александра Вернигора училась в Московском государственном университете и состояла в ФИДЕ. По информации Телеграм-канала “Затокский джокер”, она приходилась дочерью депутату поселкового совета Затоки Наталье Вернигоре.

Фото: скрины телаграм-канала “Затокский джокер”, сайта Миротворец и facebook Станислава Богдановича

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