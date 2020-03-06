В Одесі правоохоронці розпочали кримінальне провадження через побори у храмі

Між служителем та прихожанами сталася сутичка, під час якої чоловіки завдали один одному тілесних ушкоджень.
Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.
З цього приводу троє учасників конфлікту звернулись до Портофранківського відділення поліції із відповідними заявами.
З метою встановлення обставин події відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, призначено судово-медичну експертизу для встановлення ступеня тяжкості отриманих заявниками тілесних ушкоджень.
Фото: УНІАН
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