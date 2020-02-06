Что произошло в Одессе 6 февраля: непогода и пострадавшие от нее же

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
В Одессе и области с ночи разбушевалась буря с дождем и снегом. В городе от сильного ветра упало больше пяти десятков деревьев. Продолжение…
- На трассе в Одесской области перевернулся автобус с пассажирами. Рейсовый автобус компании “Автолюкс” попал в ДТП на трассе “Одесса-Киев”. Продолжение…
- В течение дня в Одесской области полицейские вытащили из снежных заносов около семидесяти автомобилей. Продолжение…
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