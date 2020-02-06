Непогода в Одессе и области: упавшие деревья, регион без света и закрытая трасса

В Одессе и области с ночи разбушевалась буря с дождем и снегом.
В городе от сильного ветра упало больше пяти десятков деревьев. В частности, большое дерево свалилось на улице Сегедской на крышу здания банка и повредило ее.
Об этом сообщают на facebook в КП “Горзелетрест”.
Их убирали всю ночь и на следующий день бригады еще вышли в парки и скверы, распиливая и унося упавшие насаждения и ветки.
В свою очередь, директор гордепартамента хозяйства Дмитрий Жеман в facebook сообщил, что все дороги в Одессе расчищены. Общественный транспорт ходит как обычно. Дворники продолжают расчищать остановки, дворы и межквартальные проезды. А “Горсвет” восстанавливает оборванные местами провода контактных линий.
В регионе порывы шквального ветра оставили без света 137 населенных пунктов. В облэнерго чинят поломки.
А на трассе “Одесса-Рени” ограничили движение. Там нельзя проехать грузовому автотранспорту.
Ограничение касается участка автодороги: км 11+700 – км 306+149.
Такие меры нужны, чтобы не скапливались пробки в то время, как трассу будут расчищать от заметов.
Полезные контакты
Круглосуточная скорая медпомощь – 103
Патрульная служба в Одессе – 102
Аварийные службы в Одессе
Служба оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации – тел .: 15-77, 722-20-37; 068-345-70-74
Дежурный департамента муниципальной безопасности – тел .: 722-17-01, 793-90-26, 094-95-41-308
КУ «Муниципальная охрана» – дежурная часть, тел .: 097-958-89-32, 048-701-83-08
Малиновская райадминистрация, тел .: 765-00-50, 734-95-50
Приморская райадминистрация, тел .: 776-00-50
Суворовская райадминистрация, тел .: 755-72-79, 755-00-50
Киевская райадминистрация, тел .: 718-14-16
Читайте также:
Одеситам, які через негоду потрапили у скрутне становище поліцейські порадили скористатися спеціальним додатком
Фото: КП “Горзелетрест”, Дмитрий Жеман, facebook
★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!