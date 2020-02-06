Непогода в Одессе и области: упавшие деревья, регион без света и закрытая трасса

В Одессе и области с ночи разбушевалась буря с дождем и снегом.

В городе от сильного ветра упало больше пяти десятков деревьев. В частности, большое дерево свалилось на улице Сегедской на крышу здания банка и повредило ее.

Об этом сообщают на facebook в КП “Горзелетрест”.

Их убирали всю ночь и на следующий день бригады еще вышли в парки и скверы, распиливая и унося упавшие насаждения и ветки.

В свою очередь, директор гордепартамента хозяйства Дмитрий Жеман в facebook сообщил, что все дороги в Одессе расчищены. Общественный транспорт ходит как обычно. Дворники продолжают расчищать остановки, дворы и межквартальные проезды. А “Горсвет” восстанавливает оборванные местами провода контактных линий.

В регионе порывы шквального ветра оставили без света 137 населенных пунктов. В облэнерго чинят поломки.

А на трассе “Одесса-Рени” ограничили движение. Там нельзя проехать грузовому автотранспорту.

Ограничение касается участка автодороги: км 11+700 – км 306+149.



Такие меры нужны, чтобы не скапливались пробки в то время, как трассу будут расчищать от заметов.

Полезные контакты

Круглосуточная скорая медпомощь – 103

Патрульная служба в Одессе – 102

Аварийные службы в Одессе

Служба оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации – тел .: 15-77, 722-20-37; 068-345-70-74

Дежурный департамента муниципальной безопасности – тел .: 722-17-01, 793-90-26, 094-95-41-308

КУ «Муниципальная охрана» – дежурная часть, тел .: 097-958-89-32, 048-701-83-08

Малиновская райадминистрация, тел .: 765-00-50, 734-95-50

Приморская райадминистрация, тел .: 776-00-50

Суворовская райадминистрация, тел .: 755-72-79, 755-00-50

Киевская райадминистрация, тел .: 718-14-16

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Фото: КП “Горзелетрест”, Дмитрий Жеман, facebook

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