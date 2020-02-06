Впродовж дня в Одеській області поліцейські витягнули зі снігових заметів близько семидесяти автівок (фото, відео)

Наразі найбільш навантаженим на території регіону залишається ізмаїльський напрямок автодороги Одеса-Рені.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Поліцейські продовжують нести службу у посиленому режимі. Станом на 16.00 поліцейські розвантажили відрізок автодороги між Одесою та селами Маяки та Монаші.

Траса Одеса-Рені й досі залишається частково закритою для проїзду великовагового та великогабаритного транспорту. Для усіх видів транспорту ускладнений на території Саратського, Татарбунарського, Болградського, Ізмаїльського та Ренійського районів.

Станом на 18.00 майже усі ділянки автодороги Одеса-Рені проїзні.

У Ренійському районі між селами Орлівка та Новосільське поліцейські разом із колегами з ДСНС допомагали вибратись із снігового полону юним спортсменам з Миколаївщини. Автобус «Сканія», у якому 28 дітлахів та 13 дорослих прямували на турнір з футболу до Румунського міста Брашов, застряг у заметах. Правоохоронці визволили транспортний засіб з пасажирами, зараз він прямує до місця призначення.

Також допомогу від поліції отримали водії п’яти легковиків та двох вантажівок у Білгород-Дністровському районі.

Фото: ГУНП

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