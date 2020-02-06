На трассе в Одесской области перевернулся автобус с пассажирами: пострадали люди (фото)

Рейсовый автобус компании “Автолюкс” попал в ДТП на трассе “Одесса-Киев”.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Авария произошла в Раздельнянском районе близ села Болгарка.

Автобус слетел в кювет и перевернулся.

По предварительным данным, пострадало двое: 37-летняя женщина и 9-летний ребенок. Их в сопровождении полиции доставили в областную больницу. При этом в полиции отмечают, что они получили легкие повреждения.

Впрочем, пострадавших могло быть больше. В целом в автобусе ехало 19 пассажиров.

Обстоятельства выясняют правоохранители.

На данный момент известно, что водитель автобуса не справился с управлением на скользкой дороге.

Фото: ГУНП в Одесской области

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