Что произошло в Одессе 6 апреля: окончание отопительного сезона и первый день ужесточения карантина

С 6 апреля запрещено гулять в культурных местах, в том числе прибрежных зонах. Наш корреспондент отправился к одному из самых крупных парков Одессы и прилегающему пляжу чтобы узнать, как одесситы соблюдают новые правила карантина.

Сегодня карантин прочно вошел в нашу жизнь. И нам нужно научиться простым правилам его проведения, чтобы этот период закончился для нас благоприятно. Медики и власти твердят: карантин — не каникулы и не отпуск. Поэтому, в первую очередь, нужно оставаться дома, а при выходе в общественные места — строго придерживаться ряда правил.

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