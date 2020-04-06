Что произошло в Одессе 6 апреля: окончание отопительного сезона и первый день ужесточения карантина

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
Сегодня, 6 апреля, одесситам должны отключить отопление. В последние дни температура днем достигает 14-15 градусов тепла и будет увеличиваться еще. Продолжение…
- В Одесском регионе строят самую большую в Украине баржу “река-море”. Баржу проекта D-6000 начали строить в Измаиле. Подрядчики – предприятия “Дунайсудосервис” и “Дунайсудоремонт”. Продолжение…
- В порту Одесской области задержали контрабандный антисептик на экспорт. В пункте пропуска “Черноморск” обнаружили грузовик, заполненный дезинфицирующими средствами. Продолжение…
- Наш корреспондент показал, как прошел первый день ужесточенных мер карантина на Ланжероне и в парке Шевченко. Продолжение…
★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!