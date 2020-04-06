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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе объявили о завершении отопительного сезона (видео)

В Одессе объявили о завершении отопительного сезона (видео)

С понедельника, 6 апреля, одесситам должны отключить отопление.

Об этом сообщил руководитель гордепартамента хозяйства Дмитрий Жеман.

Он отметил, что горожане уже сами просят о том, чтобы отопительный сезон закончили.

По его словам, в Одессе в последние дни температура днем достигает 14-15 градусов тепла и будет увеличиваться еще. В связи с этим было принято решение прекратить отапливать квартиры одесситов.

Фото: zen.yandex.ru

Видео: Думская, 1

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