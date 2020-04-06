В порту Одесской области задержали контрабандный антисептик на экспорт

В пункте пропуска “Черноморск” обнаружили грузовик, заполненный дезинфицирующими средствами.
Их готовились отправить в Азербайджан.
Об этом сообщает региональный погранотряд ГПСУ.
В целом из Украины пытались вывезти 4 тыс. л жидкого антисептика и 300 тыс. средств дезинфекции в таблетках.
Общая стоимость товара – примерно 30 тыс. евро.
Груз конфискован, образцы отправили на экспертизу.
Отметим, согласно решению правительства, до 1 июня нельзя вывозить из Украины товары, помогающие бороться с распространением коронавируса.
Фото: ГПСУ
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