В порту Одесской области задержали контрабандный антисептик на экспорт

Их готовились отправить в Азербайджан.

Об этом сообщает региональный погранотряд ГПСУ.

В целом из Украины пытались вывезти 4 тыс. л жидкого антисептика и 300 тыс. средств дезинфекции в таблетках.

Общая стоимость товара – примерно 30 тыс. евро.

Груз конфискован, образцы отправили на экспертизу.

Отметим, согласно решению правительства, до 1 июня нельзя вывозить из Украины товары, помогающие бороться с распространением коронавируса.

Фото: ГПСУ

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