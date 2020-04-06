В Одесском регионе строят самую большую в Украине баржу “река-море”

Баржу проекта D-6000 начали строить в Измаиле. Подрядчики – предприятия “Дунайсудосервис” и “Дунайсудоремонт”.

Об этом сообщает в Facebook СП “Дунайсудосервис”.

Как отметили в СП, это будет самая большая баржа в Украине – за всю историю государства.

Ее длина составим около 128 метров, ширина – 16,3 м, осадка – 3,8 м.

Баржу можно отнести к типу “река-море”. Ее будут использовать для перевозки зерновых грузов.

Чтобы это стало возможно, приспособление оснастят люками и необходимыми механизмами.

У судна два трюма, объемом 8 тыс. кубометров. Если понадобится, там можно будет перевозить две партии груза одновременно. Грузоподъемность баржи – шесть тыс. тонн.

Строительство хотят завершить во втором полугодии нынешнего года. На все понадобится 1,2 тонн стали.

Фото: “Дунайсудосервис” в Facebook

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