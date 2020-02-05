fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Что произошло в Одессе 5 февраля: последствия непогоды и уменьшение количества больных гриппом детей

Что произошло в Одессе 5 февраля: последствия непогоды и уменьшение количества больных гриппом детей

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.

  • Непогода оставила без света больше трех десятков населенных пунктов в Одесской области. Ветер повредил 11 линий электропередачи напряжением до 10 киловольт. Продолжение…
  • В Одессе на коронавирус проверили китайцев на крупном промрынке. Там торгует много выходцев из Китая, где сейчас распространился опасный штамм гриппа. Продолжение…
  • В Одесской области количество больных детей гриппом и ОРВИ снизилось. Если раньше каждый день в инфекционную больницу поступали 35-40 детей, то за последние три дня это число снизилось до 7 детей в день. Продолжение…

 

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Загрузка...
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить