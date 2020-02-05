Что произошло в Одессе 5 февраля: последствия непогоды и уменьшение количества больных гриппом детей

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- Непогода оставила без света больше трех десятков населенных пунктов в Одесской области. Ветер повредил 11 линий электропередачи напряжением до 10 киловольт. Продолжение…
- В Одессе на коронавирус проверили китайцев на крупном промрынке. Там торгует много выходцев из Китая, где сейчас распространился опасный штамм гриппа. Продолжение…
- В Одесской области количество больных детей гриппом и ОРВИ снизилось. Если раньше каждый день в инфекционную больницу поступали 35-40 детей, то за последние три дня это число снизилось до 7 детей в день. Продолжение…
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