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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе на коронавирус проверили китайцев на крупном промрынке (фото, видео)

В Одессе на коронавирус проверили китайцев на крупном промрынке (фото, видео)

Плановая проверка состоялась на рынке “7 км”. Там торгует много выходцев из Китая, где сейчас распространился опасный штамм гриппа.

Всех сотрудников проверили на наличие коронавируса – в связи с угрозой проникновения его на территорию Украины.

Об этом сообщает администрация рынка.

Медики отрабатывают систему взаимодействия с предпринимателями и посетителями в случае подозрения на простудные заболевания на рынке. По данным администрации, у них есть собственная служба охраны здоровья, в том числе два медицинских пункта, изолятор и автомобиль скорой помощи.

В то же время в сети появилось видео, где видно, как проводят санитарные учения люди в спецодежде.

Фото: пресс-служба “7 км”

Видео: Хуdessa

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