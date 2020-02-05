Карантин в Одеській області: кількість хворих дітей на грип та ГРВІ знизилась

Якщо раніше кожен день до інфекційної лікарні надходили 35-40 дітей, то за останні три дні це число знизилося до 7 дітей на день.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Епідсезон 2019-2020 років щодо ГРВІ та грипу почався з жовтня 2019 року і триватиме до травня поточного року. З вересня на постійному контролі департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради знаходиться реалізація комплексних заходів щодо профілактики і протидії поширенню ГРВІ та грипу.

Проведено підготовку амбулаторних і стаціонарних медичних закладів Одеси до періоду зростання захворюваності на ГРВІ та грип, забезпечений контроль наявності медикаментів, деззасобів, устаткування і засобів індивідуального захисту від респіраторних інфекцій.

На початку епідсезону фахівці дали попередній прогноз захворюваності на ГРВІ та грип, який наразі підтвердився. Перша хвиля захворюваності, яку прогнозували на кінець грудня, була незначною – зростання кількості хворих на ГРВІ та грип становило близько 5-7%.

З урахуванням зростання захворюваності для запобігання подальшому поширенню грипу та ГРВІ наказом департаменту охорони здоров’я Одеської міськради з 28 грудня 2019 року введено обмежувальні заходи в міських медзакладах, зокрема: масковий режим, обмеження відвідування пацієнтів у стаціонарах і посилене проведення дезінфекційних заходів. Після цього було відзначено невелике зниження захворюваності на ГРВІ та грип.

Відповідно до прогнозів медиків, у кінці січня – на початку лютого була відзначена друга хвиля захворюваності на ГРВІ та грип в Одесі. За інформацією ГУ «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України», у період з 24 по 30 січня 2020 року відзначені зростання захворюваності на ГРВІ та грип на 27%, перевищення епідемічного порогу.

З урахуванням того, що три чверті всіх хворих на ГРВІ та грип склали діти, 27 січня на засіданні міського штабу з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) було прийнято рішення у всіх школах Одеси з 28 січня ввести карантинно-обмежувальні заходи і призупинити навчальний процес на два тижні.

– Вжиті заходи призвели до зниження захворюваності на ГРВІ та грип серед дитячого населення. Якби карантин не був своєчасно введений, то зростання захворюваності серед дітей було б набагато значніше. Розмежувальні заходи, коли діти залишилися вдома і уникли контакту з хворими, дали позитивні результати, – зазначила начальниця відділу охорони материнства і дитинства міського департаменту Ганна Луньова.

За даними міської клінічної інфекційної лікарні, кількість госпіталізацій дітей з грипом і ГРВІ з моменту введення карантину демонструє тенденцію до зменшення. Якщо раніше кожен день до інфекційної лікарні надходили 35-40 дітей, то за останні три дні це число знизилося: за передостанню добу госпіталізовано 19 дітей, за останню добу – 7 дітей. Дані показники підтверджують правильність зроблених обмежувальних заходів.

Оскільки кількість хворих на ГРВІ та грип продовжує залишатися високою, рішення про припинення або продовження карантину буде прийматися міською комісією ТЕБ та НС.

Фото: Новий Погляд

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