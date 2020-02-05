Непогода оставила без света больше двух десятков населенных пунктов в Одесской области

В ночь на 5 февраля в Одессе и регионе разгулялась непогода.
Сильный ветер обесточил 24 населенных пункта в области.
По данным облГСЧС, включилась автоматическая система защиты ЛЭП.
На место аварий отправили бригады облэнерго, они восстанавливают подачу электроэнергии.
В то же время в Одессе из-за осадков оказались затоплены улицы Химическая, Промышленная и Мечникова, 132. Впрочем, в мэрии говорят, что в целом на дорогах сохраняется хорошая проезжаемость.
Коммунальщики отправились туда, чтобы откачать воду. Все троллейбусы и трамваи курсируют в обычном режиме.
В свою очередь, в горсовете предупреждают о том, что погодные условия могут ухудшиться.
Фото: сайт города Одесса
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