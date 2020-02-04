Что произошло в Одессе 4 февраля: перекрытие проезда на нескольких улицах и почти полтысячи школ на карантине

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- В Одессе и области закрыли на карантин почти полтысячи школ и детсадов. Представители здравоохранения рапортуют о снижении уровня заболеваемости населения города и региона ОРВИ и гриппом. Продолжение…
- Одесситам перекроют проезд на нескольких улицах. На пересечении проспекта Небесной Сотни и Школьного аэродрома запланировали провести ремонт дороги. Продолжение…
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