В Одессе и области закрыли на карантин почти полтысячи школ и детсадов

Представители здравоохранения рапортуют о снижении уровня заболеваемости населения города и региона ОРВИ и гриппом.

В то же время в области увеличилось количество образовательных учреждений, которые закрыли на карантин.

Об этом сообщила пресс-служба облгосадминистрации.

Так, занятия и воспитательный процесс приостановили уже в 17 районах Одесчины и восьми территориальных громадах. Так, на вынужденные каникулы ушли Ананьевский, Арцизский, Балтский, Березовский, Беляевский, Болградский, Белгород-Днестровский, Захаровский, Ивановский, Измаильский, Килийский, Лиманский, Николаевский, Овидиопольский, Окнянский, Раздельнянский, Саратский районы.

Кроме того, помимо Одессы, школы и детсады закрыли в Южном, Теплодаре, Белгороде-Днестровском, Измаиле, Черноморске.

В целом на карантин отправили 164 тысячи школьников и 13,5 тысяч детсадовцев в около 500 образовательно-воспитательных учреждениях.

Из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ школы Одесской области закрывают на карантин.

Сколько продлятся внеплановые каникулы, пока неизвестно. В каждом районе дату выхода на занятия и в детсады определят самостоятельно, в зависимости от эпидемситуации.

Фото: imgclf.112.ua

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