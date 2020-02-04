Одесситам перекроют проезд на нескольких улицах: каких и когда

На пересечении проспекта Небесной Сотни и Школьного аэродрома запланировали провести ремонт дороги.

Там хотят не только капитально отремонтировать асфальтное покрытие, а и заменить трамвайные пути.

Об этом сообщает пресс-служба одесской мэрии. Распоряжение подисал городской голова Геннадий Труханов.

В связи с ремонтными работами для автомобилистов планируют перекрыть несколько участков проезжей части. Так, закрывать проезд собираются в два этапа:

– с 10 марта по 24 апреля 2020 года – будет закрыто движение по перекрестку с ул. Инглези;

– с 24 апреля по 10 июня 2020 года – приостановят проезд с ул. Левитана.

Фото: googleusercontent.com

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