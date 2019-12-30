Что произошло в Одессе 30 декабря: задержание группы воров машин и ограбление ломбарда подростком

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- В Одессе задержали воров, которые угнали не менее 10 машин. В состав группировки входило трое жителей Одессы в возрасте от 33 до 43 лет. Продолжение…
- В Одессе несовершеннолетний вместе с сообщником ограбил ломбард на более полумиллиона гривен. Продолжение…
- Главному управлению ГСЧС Одесской области передали современную пожарно-спасательную технику. Продолжение…
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