Кража элитных авто: в Одессе задержали воров, которые угнали не менее 10 машин

В состав группировки входило трое жителей Одессы в возрасте от 33 до 43 лет.

Как сообщает пресс-служба ГУНП Одесской области, они специализировались исключительно на машинах премиум-класса – «Toyota», «Lexus», «Range Rover» и «Mercedes-Benz».

Правоохранители задержали двух злоумышленников. Одного – за рулем похищенного «Toyota Land Cruiser Prado», другого – по месту жительства.

Во время обысков у них дома были изъяты устройство для запуска двигателя, мобильные телефоны, автомобиль «Range Rover» и другие вещдоки.

Подозреваемые задержаны, им грозит лишение свободы от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Третьего участника группы разыскивают.

Фото: Нацполиция

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