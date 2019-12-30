Кража элитных авто: в Одессе задержали воров, которые угнали не менее 10 машин

В состав группировки входило трое жителей Одессы в возрасте от 33 до 43 лет.
Как сообщает пресс-служба ГУНП Одесской области, они специализировались исключительно на машинах премиум-класса – «Toyota», «Lexus», «Range Rover» и «Mercedes-Benz».
Правоохранители задержали двух злоумышленников. Одного – за рулем похищенного «Toyota Land Cruiser Prado», другого – по месту жительства.
Во время обысков у них дома были изъяты устройство для запуска двигателя, мобильные телефоны, автомобиль «Range Rover» и другие вещдоки.
Подозреваемые задержаны, им грозит лишение свободы от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Третьего участника группы разыскивают.
Фото: Нацполиция
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