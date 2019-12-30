В Одесі неповнолітній разом зі спільником пограбував ломбард на понад півмільйона гривень

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Діяв 16-річний зловмисник разом з спільником. Один з них залишився зовні, а інший зайшов до приміщення, розпилив працівниці в обличчя газовий балончик, розбив вітрину та викрав коштовностей на суму більше півмільйона гривень.

До поліції надійшло повідомлення про пограбування однієї з фінансових установ на проспекті Добровольського. Вжитими оперативно–розшуковими заходами правоохоронці встановили місце знаходження одного з підозрюваних. Ним виявився 16-річний місцевий мешканець.

Наразі правопорушнику повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці проводять заходи по встановленню особи та місця знаходження іншого фігуранта справи. Слідство триває.

Фото ілюстративне: The Jizn

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