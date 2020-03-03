Что произошло в Одессе 3 марта: акции протеста и экспресс-тесты на коронавирус

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.

У стен обладминистрации в Одессе устроили несколько акций протеста. В частности, к зданию ОГА вышли охотники. Несколько сотен человек протестуют против продажи земель. Продолжение…

В Одесской области задержали группу мужчин, которые наживались на воровстве горючего “Одесской железной дороги”. Сейчас задержаны пять членов группировки, которые организовали похищение дизтоплива с территории локомотивного депо «Одесской железной дороги». Продолжение…

В Украине зарегистрирован первый случай заболевания коронавирус Продолжение…

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