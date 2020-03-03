У стен обладминистрации в Одессе устроили несколько акций протеста (фото)

В частности, к зданию ОГА вышли охотники. Несколько сотен человек протестуют против продажи земель.

По их мнению, так охотничьи участки отдадут громадам, и на них нельзя будет охотиться, передает kekc.news.

Многие охотники опасаются, что останутся без единственного источника доходов.

Также они жалуются, что им запретили отстреливать животных, представляющих опасность для людей и вредящих сельскому хозяйству.

Против продажи земли также выступают представители профсоюза работников образования.

Чуть меньше людей, где-то с полсотни пришли туда же, чтобы выразить протест против принятия трудового Кодекса в новой редакции. Об этом сообщает 7kanal.com.ua.

А несколько человек устроили митинг, требуя выделить средства на развитие экологических программ.

Фото: kekc.news, 7kanal.com.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!