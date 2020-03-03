В инфекционной больнице Одессы закупят экспресс-тесты на коронавирус

В городской инфекционке готовятся заказать быстрые тесты для диагностики COVID-2019, известного как коронавирус.

Об этом стало известно из публикации на сайте госзакупок Prozorro.

Согласно информации на портале, в горсовете объявили тендер. При этом заявки планируют принимать до 18 марта, а на следующий день провести аукцион.

В целом в больнице хотят приобрести около 10 тысяч тестов. Они обойдутся в сумму больше трех миллионов гривен.

Тесты позволят проверить кровь на вирус, выдавая результат в течение 20 минут.

Наряду с ними в инфекционке ждут поставки тест-кассет с осушителем, растворителя и одноразовых пипеток.

Отметим, что в Украине обнаружили первого заболевшего коронавирусом. Инфекцию подхватил житель Черновицкой области, который накануне посещал Италию.

Фото: rbc.ua

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