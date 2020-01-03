Что произошло в Одессе 3 января: сбежавшие лошади и новый трамвай в новом году

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В Одессе по проспекту Свободы гуляли сбежавшие лошади. Животные сбежали от хозяйки. Продолжение…

Одесские коммунальщики показали, как будут утилизировать новогодние елки. Продолжение…

В новом году «Одесгорэлектротранс» представил первый трамвай собственной сборки. Этот вагон отличается от других новым дизайном кабины водителя и задней площадки. Продолжение…

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