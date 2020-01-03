У новому році «Одесміськелектротранс» представив перший трамвай власної збірки (фото)

Сьогодні, 3 січня 2020 року, у КП «Одесміськелектротранс» представили новий односекційний трамвай «Одіссей» – перший у цьому році вагон з частково низьким рівнем підлоги, зібраний у боксах вагоноремонтних майстерень.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Цей вагон відрізняється від інших новим дизайном кабіни водія і задньої площадки.

Вагон надійде на баланс трамвайного депо №2 і буде працювати на одному з двох маршрутів: №7 або №15. На лінію трамвай вийде найближчим часом.

– Сьогодні КП « Одесміськелектротранс » – одне з провідних підприємств в Україні, і мені приємно, що це одеське підприємство. Починаючи з 2017 року, тут зібрали вже 25 нових сучасних вагонів, зокрема й «Odissey max». Ця робота буде продовжена у 2020 році, – зазначив Геннадій Труханов.

Також мер Одеси ознайомився з ходом робіт із збірки другого трисекційного трамвая «Odissey max», який у КП «Одесміськелектротранс» планують здати в другій половині лютого.

– Ми поставили перед собою амбітне завдання, і 2020 рік має стати для Одеси роком прориву в сферах ЖКГ та енергоефективності, – заявив Геннадій Труханов, вітаючи колектив підприємства з новорічними та різдвяними святами.

Міський голова зазначив, що у 2020 році планується зібрати і випустити на лінію ще 5 трамваїв «Odissey» і 2 довгомірних вагони «Odissey max».

Також завершено переговорний процес, і в цьому році Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) планує оголосити тендер на закупівлю близько 20-ти довгомірних вагонів для обслуговування одеського маршруту трамвайного сполучення «Північ-Південь».

Фото: ОМР

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