fbpx
Новости Одессы и Одесской области

В Одессе по проспекту Свободы гуляли сбежавшие лошади

В Одессе по проспекту Свободы гуляли сбежавшие лошади

Одесские патрульные рано утром в пятницу заметили на проезжей части проспекта Свободы четырех лошадей.

Как сообщает пресс-служба Патрульной полиции, животные сбежали от хозяйки. Они двигались по проезжей части.

Інспектори поліції повернули власниці зниклих коней🐎Щодня ми на варті порядку! Конфлікти, дорожньо-транспортні пригоди, домашнє насильство, крадіжки, порушення правил дорожнього руху – це те з чим стикаються патрульні кожного дня, але бувають і такі випадки…Сьогодні вранці, під час патрулювання Київського району, на проспекті Свободи патрульні помітили чотирьох коней. Тварини рухалися проїжджою частиною.Патрульні розпочали пошуки власника. Як виявилося згодом, жінка – власниця вже й сама відправилася шукати коней. Одеситка пояснила патрульним, що тварини були прив'язані, але якимось чином вийшли з подвір'я.З власницею провели профбесіду, жінка подякувала інспекторам за допомогу.#ПорядокЦеТи #патрульнаполіціяукраїни #патрульнаполіціяодеси #патрульнаполіція #служитизахищати #police #patrolpolce #patrolpolceua #od_patrolpolice

Gepostet von Патрульна поліція Одеської області am Freitag, 3. Januar 2020

Лошадей вернули, а владелица пояснила, что они были привязаны, но каким-то образом вышли со двора.

Женщина пыталась разыскать и вернуть лошадей своими силами, но ей помогли патрульные.

С ней провели беседу, а женщина поблагодарила инспекторов за помощь.

Фото: Патрульная полиция

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить