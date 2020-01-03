В Одессе по проспекту Свободы гуляли сбежавшие лошади

Інспектори поліції повернули власниці зниклих коней🐎Щодня ми на варті порядку! Конфлікти, дорожньо-транспортні пригоди, домашнє насильство, крадіжки, порушення правил дорожнього руху – це те з чим стикаються патрульні кожного дня, але бувають і такі випадки…Сьогодні вранці, під час патрулювання Київського району, на проспекті Свободи патрульні помітили чотирьох коней. Тварини рухалися проїжджою частиною.Патрульні розпочали пошуки власника. Як виявилося згодом, жінка – власниця вже й сама відправилася шукати коней. Одеситка пояснила патрульним, що тварини були прив'язані, але якимось чином вийшли з подвір'я.З власницею провели профбесіду, жінка подякувала інспекторам за допомогу.#ПорядокЦеТи #патрульнаполіціяукраїни #патрульнаполіціяодеси #патрульнаполіція #служитизахищати #police #patrolpolce #patrolpolceua #od_patrolpolice

Gepostet von Патрульна поліція Одеської області am Freitag, 3. Januar 2020