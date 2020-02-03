Что произошло в Одессе 3 февраля: температурный рекорд и смерть заключенного в СИЗО

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.

В порту под Одессой рухнул склад, заполненный серой. Из-за чрезмерного перегруза у бункера рухнули стенки. Продолжение…

В карцере Одесского СИЗО после избиения умер заключенный. Мужчину избили двое других заключенных. Продолжение…

Одесса побила температурный рекорд 1899 года. Согласно официально измеренным данным, воздух прогрелся до +17,2 градусов. Продолжение…

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