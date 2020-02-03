В порту под Одессой ЧП: рухнул склад, заполненный серой (фото, видео)

Происшествие случилось в порту Черноморска.
Там в районе 1-го терминала обвалился серный комплекс.
Об этом сообщает МТП “Черноморск” в Facebook.
Так, бунт, по данным администрации порта, оказался переполнен и от этого лопнул.
Из-за чрезмерного перегруза у бункера рухнули стенки. При этом конструкция упала на железнодорожный состав и повредила его. Предварительно известно, что никто не пострадал.
На земле оказались массы серы в гранулах. Это, по мнению экологов, может негативно отразиться на атмосфере.
Фото, видео: МТП “Черноморск”, 7 канал с Facebook
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