В порту под Одессой ЧП: рухнул склад, заполненный серой (фото, видео)

Там в районе 1-го терминала обвалился серный комплекс.

Об этом сообщает МТП “Черноморск” в Facebook.

Так, бунт, по данным администрации порта, оказался переполнен и от этого лопнул.

Из-за чрезмерного перегруза у бункера рухнули стенки. При этом конструкция упала на железнодорожный состав и повредила его. Предварительно известно, что никто не пострадал.

На земле оказались массы серы в гранулах. Это, по мнению экологов, может негативно отразиться на атмосфере.

Фото, видео: МТП “Черноморск”, 7 канал с Facebook

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