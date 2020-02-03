У карцері Одеського СІЗО після побиття помер ув’язнений: розслідуванням справи займатиметься ДБР

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, розпочато досудове розслідування за фактом можливого зловживання службовим становищем працівниками ДУ «Одеський слідчий ізолятор» Міністерства юстиції України, що призвело до тяжких наслідків, у вигляді смерті ув’язненого (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України).

За попередньою інформацією, за сприяння працівників слідчого ізолятора двоє ув’язнених були незаконно допущені до камери, де утримувався інший ув’язнений, та завдали йому тілесні ушкодження. У подальшому працівники Державної установи «Одеський слідчий ізолятор» незаконно перемістили потерпілого до карцеру, де в‘язень помер.

Слідством встановлено, що одним із працівників, який допустив зловживання службовим становищем, виявився начальник одного з відділів СІЗО. У березні 2019 року слідчі територіального управління ДБР, розташованого в м. Миколаєві, задокументували факт вимагання і одержання ним 2 тисяч доларів США неправомірної вигоди від ув’язненого за дострокове звільнення та непоміщення до карцеру. На час досудового розслідування цього кримінального провадження працівник слідчого ізолятору неодноразово відсторонювався від посади за рішенням суду. 23 вересня 2019 року обвинувальний акт відносно нього було скеровано до суду.

Також в іншому кримінальному провадженні про зловживання владою працівниками Одеського СІЗО, слідчими ДБР попередньо встановлено, що цей же начальник відділу причетний до організації порушень умов тримання під вартою ув’язненого, якому було незаконно дозволено вільне пересування, безперешкодне спілкування з родичами та знайомими і користування забороненими предметами.

Наразі проводитися комплекс першочергових слідчих і процесуальних дій. Встановлюються обставини події, причини смерті потерпілого та особи інших причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Одеської області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Фото: УНІАН

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