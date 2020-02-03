Аномально тепло: Одеса побила температурний рекорд 1899 року

Вчора, 2 лютого, в Одесі було встановлено новий лютневий температурний рекорд.
Про це пише Культурометр.
Згідно офіційно виміряним даним, повітря прогрілося до +17,2 градусів.
Це максимальне значення не тільки одного дня, але і першої половини лютого за останні 100 років вимірювань.
Так, найтепліший день 2 лютого був зафіксований до вчорашнього рекорду у 1899 році: +13,9 градусів.
Фото: Світлани Матвієнко
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