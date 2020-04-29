Что произошло в Одессе 29 апреля: протест под мэрией и пожар на Фонтане

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- Под стенами одесского горсовета собрались митингующие. По словам горожан, в 2011 году они вложили 1,5 млн долл. в строительство многоквартирного дома. Однако здание к этому моменту не построили. Продолжение…
- На 9-й станции Большого Фонтана разгорелся пожар. Там загорелась крыша двухэтажного частного жилого дома в Кордонном переулке. Продолжение…
- В Одессе за 5 миллионов гривен уберут с улиц непрезентабельные мусорные баки. Контейнеры для мусора в Одессе планируют давно планировали переместить на задворки города. Продолжение…