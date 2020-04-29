Под мэрией в Одессе устроили акцию протеста инвесторы недостроя (фото)

Под стенами одесского горсовета в среду, 29 апреля, собрались митингующие.

Люди представились вкладчиками “ОМПК-8”.

Об этом сообщает 7kanal.com.ua.

Одесситы говорят, что их обманул недобросовестный застройщик “ОМПК-8”.

По словам горожан, в 2011 году они вложили 1,5 млн долл. в строительство многоквартирного дома. Однако здание к этому моменту не построили.

Люди считают, что это махинация, в которой замешан один из депутатов горсовета. Просят вернуть их квартиры.

К слову, участок, на котором должны были построить дом, могут вернуть городу. Срок договора аренды подходит к концу.

Фото: 7 канал

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