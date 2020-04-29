В Одессе за 5 миллионов гривен уберут с улиц непрезентабельные мусорные баки

Контейнеры для мусора в Одессе планируют давно планировали переместить на задворки города.

Для этого хотят обустроить специальные площадки в укромных уголках и обснести их оградой.

Об этом шла речь на заседании бюджетной комиссии в мэрии, передает “Пушкинская”.

Отметим, что убрать с улиц мусорные баки – далеко не новая идея. Несколько раз менялась ее подача. Была идея прятать старые контейнеры в боксы, а также пристроить к ним подземные резервуары для сбора отходов.

Потом предлагали отодвинуть их подальше с главных магистралей города, чтобы они не попадались на глаза туристам. Была мысль переместить их на второстепенные улицы и в переулки.

И вот последнее предложение – прятать мусорнные баки за стилизованной оградой. Эти поручили заняться КП “Городские дороги”. Они подремонтируют дороги, а заодно обустроят места, где можно было бы разместить мусорные баки, обнеся их оградой.

На реализацию проекта потратят около 5 миллионов гривен из горбюджета.

Фото: TVNET

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