Что произошло в Одессе 28 января: площадки для крупногабаритного мусора и подпольные казино

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- Одесскому пожарному и преподавательнице присвоили звание Героев Украины за спасение людей при пожаре в колледже. Они погибли, спасая людей во время трагического пожара в Одесском колледже экономики и права. Продолжение…
- Зеленский намерен передать в детдома партию нерастаможенных игрушек с Черноморского порта. Партия игрушек поступила в порт в конце 2019 года. Продолжение…
- В Одессе правоохранители продолжают выявлять нелегальные игорные заведения. В помещении по ул. Средней функционировало игорное заведение под видом распространителя лотерей. Продолжение…
- В Одессе начали открывать площадки для крупногабаритного мусора. Первая площадка для сбора крупногабаритного мусора уже открылась и работает. Продолжение…
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