Что произошло в Одессе 28 января: площадки для крупногабаритного мусора и подпольные казино

Проблема утилизации мусора: у одесских чиновников есть план по ее решению Огромное количество мусорных свалок в Одесской области серьезно угрожает окружающей среде. Чиновники Одесской облгосадминистрации решили заняться этой проблемой, но пока только разработали план действий по утилизации твердых бытовых отходов. ПОДРОБНЕЕ