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Перейшли у підпілля: в Одесі правоохоронці продовжують виявляти нелегальні гральні заклади (фото)

Перейшли у підпілля: в Одесі правоохоронці продовжують виявляти нелегальні гральні заклади (фото)

Прокуратура Одещини у взаємодії з іншими правоохоронними органами системно працює над виявленням злочинів пов’язаних із незаконним зайняттям гральними бізнесом та припиненням діяльності гральних закладів.

Про це повідомляє пресслужба Прокуратури в Одеській області.

Так, прокурори Одеської місцевої прокуратури № 2 спільно зі співробітниками районного відділу поліції в рамках кримінального провадження провели обшук та встановили, що в приміщенні по вул. Середній фактично функціонує гральний заклад під виглядом розповсюджувача лотерей.

Під час обшуку правоохоронці виявили та вилучили 10 системних блоків, чековий апарат, флеш накопичувач, свіч системи, засіб для відеоспостереження, чорнові записи для розрахунків коштів та іншу документацію.

На момент проведення слідчих дій в приміщенні закладу знаходились гравці.

Наразі встановлюються особи, причетні до організації незаконного грального бізнесу.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Хмельницького відділення поліції за ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Робота у вказаному напрямку триває.

Фото: Прокуратура

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