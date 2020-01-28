fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Понад 23 тонни радості та щастя: Зеленський має наміри передати у дитбудинки партію нерозмитнених іграшок з Чорноморського порту (фото)

Понад 23 тонни радості та щастя: Зеленський має наміри передати у дитбудинки партію нерозмитнених іграшок з Чорноморського порту (фото)

Партія іграшок надійшла до Чорноморського порту наприкінці 2019 року.

Про це президент повідомив у Facebook.

– Наприкінці 2019 року до Чорноморського рибного порту надійшов контейнер, заповнений дитячими іграшками та іграми для розвитку. Однак підприємство, яке мало б розмитнити товар, відмовилося від нього на користь держави. Загальна вага вантажу – понад 23 тонни, – пише Зеленський.

Нерозмитнений товар Президент пропонує передати у заклади за призначенням:

– Для чиновників це просто статистика. А для дітлахів – це 23 тонни радості та щастя. Вважаю, що іграшки не мають припадати пилюкою на митних складах чи ще гірше – «по-тихому» розпродаватися недобросовісними особами.

Тому Зеленський закликав Кабінет Міністрів України провести всі необхідні перевірки, зокрема щодо безпечності іграшок. А після необхідної перевірки, передати іграшки дитячим будинкам, дитячим лікарням, соціально незахищеним сім’ям та діткам військових.

Фото: Facebook

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить