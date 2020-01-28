Понад 23 тонни радості та щастя: Зеленський має наміри передати у дитбудинки партію нерозмитнених іграшок з Чорноморського порту (фото)

Про це президент повідомив у Facebook.

– Наприкінці 2019 року до Чорноморського рибного порту надійшов контейнер, заповнений дитячими іграшками та іграми для розвитку. Однак підприємство, яке мало б розмитнити товар, відмовилося від нього на користь держави. Загальна вага вантажу – понад 23 тонни, – пише Зеленський.

Нерозмитнений товар Президент пропонує передати у заклади за призначенням:

– Для чиновників це просто статистика. А для дітлахів – це 23 тонни радості та щастя. Вважаю, що іграшки не мають припадати пилюкою на митних складах чи ще гірше – «по-тихому» розпродаватися недобросовісними особами.

Тому Зеленський закликав Кабінет Міністрів України провести всі необхідні перевірки, зокрема щодо безпечності іграшок. А після необхідної перевірки, передати іграшки дитячим будинкам, дитячим лікарням, соціально незахищеним сім’ям та діткам військових.

Фото: Facebook

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!