Одесскому пожарному и преподавательнице присвоили звание Героев Украины за спасение людей при пожаре в колледже

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины сотруднику ГСЧС Сергею Шатохину и преподавательнице Анне Бортюк. Они погибли, спасая людей во время трагического пожара в Одесском колледже экономики и права.

Указ опубликован на официальном сайте главы государства.

«За героизм и самопожертвование, проявленные при спасении людей во время пожара» присвоено звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» (посмертно):

преподавателю высшей математики и информационных дисциплин Анне Бортюк;

командиру отделения государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Одесской области Сергею Шатохину.

Напомним, трагический пожар начался утром 4 декабря на третьем этаже Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса по улице Троицкая, 25. Площадь возгорания составила 4000 м кв. В здании находилось около 400 человек. Спасатели спасли и эвакуировали 40 человек. К тушению пожара привлекли 120 человек личного состава ГС ЧС и 20 единиц техники.

В результате пожара погибли 16 человек, пострадали 32.

Фото: Артем Виноградов

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