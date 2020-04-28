Что произошло в Одессе 28 апреля: ожидания циклона и закрытые проходы к морю

Хроники коронавируса: новые смерти и дополнительные блокпосты По состоянию на вечер 23 апреля в Украине подтверждено 7 170 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 187 летальных, а выздоровевших – 504. В Одесской области подтвердили 161 случай заражения. ПОДРОБНЕЕ

Хроники коронавируса: продление карантина и инфицированные дети По состоянию на вечер 22 апреля в Украине подтверждено 6 592 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 174 летальных, а выздоровевших – 424. В Одесской области подтвердили 148 случаев заражения. ПОДРОБНЕЕ