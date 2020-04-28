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Новости Одессы и Одесской области

Что произошло в Одессе 28 апреля: ожидания циклона и закрытые проходы к морю

Что произошло в Одессе 28 апреля: ожидания циклона и закрытые проходы к морю

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.

  • Один из спусков к морю в районе 411-й батареи перекроют жильцы кооператива «Маяк-2», в случае, если за проход не будет оплачено 10 тысяч гривен. Продолжение…
  • В Одессу идет циклон Ксения с похолоданием и грозами. Одесситам стоит подготовиться к переменам погоды. Продолжение…
  • Из города под Одессой пустят автобусы в Беларусь. Добраться напрямую в соседнее государство можно будет из Черноморска. Продолжение…
  • В Одессе в местном сквере уже год не могут завершить ремонт. Сквер Старостина начали благоустраивать еще год назад. Однако до сих пор он не выглядит доведенным до ума. Продолжение…

 

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