Из города под Одессой пустят автобусы в Беларусь

Добраться напрямую в соседнее государство можно будет из Черноморска.
Об этом сообщает 04868.com.ua.
Так, оттуда пустят автобусы в столицу Беларуси Минск.
Первый рейс из Черноморска при условии выхода страны из карантина назначен на 1 июня.
А уехать в Черноморск из Минска можно будет днем ранее – 31 мая.
Автобус будет ходить по маршруту: Минск-Осиповичи-Бобруйск-Жлобин-Гомель-Черноморск.
Рейсы планируют сделать регулярными. График движения уже доступен на сайтах туристических компаний Минска.
Фото: 04868.com.ua, itebsk.biz