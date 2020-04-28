Из города под Одессой пустят автобусы в Беларусь

Город Кодыма за время своего существования успел «накопить» богатую историю. Когда-то эти территории были пограничными между Польшей и Османской империей, и Кодыму не раз разрушали воинственные кочевые племена. Однако она сумела выстоять, вырасти и превратиться в город, который по сей день славится своими садами и пасеками.

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