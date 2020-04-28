Закроют ли на 411-й батарее проход к морю одесситам?

В некоторых одесских СМИ недавно появилась информация о том, что один из спусков к морю в районе 411-й батареи перекроют жильцы кооператива «Маяк-2», в случае, если за проход не будет оплачено 10 тысяч гривен. Наш корреспондент побеседовал с местными жителями, чтобы узнать подробности.

На днях в одесских средствах массовой информации появилась новость о том, что жильцы дачно-садового общества «Маяк-2» якобы намерены закрыть на кодовый замок спуск к морю, который находится на стыке улиц Верхняя и Береговая.

Писали, что за открытые ворота и пропуск к морю потребовали 10 тысяч гривен. В частности, об этом сообщало издание dumskaya.net.

Наш корреспондент обратился к руководителю строительных работ ДСО «Маяк-2» Леониду Лакинскому, который заверил, что эта информация – слухи, которые распространяет соседний дачно-садовый кооператив «Росинка».

ДСО «Росинка», «Маяк-2» и «Маяк-3» расположены близко к друг другу. Лакинский утверждает, что администрации «Маяка» 2 и 3 уже много лет за свой счет проводят берегоукрепительные работы, облагораживают территорию берега, чтобы его не размыло. Также за свои средства они выстроили мостик, который ведет в воду. Именно этот мостик, по словам Лакинского, привлекает жильцов всех трех кооперативов.

– От других частей берега почти ничего не осталось. Эта часть, где мы сейчас находимся – единственная, откуда можно войти в воду безопасно, не порезав ноги о камни. Каждый год этот мы ремонтируем берег, вкладываем деньги в укрепление, в мостик, который, кстати, обходится в 10-20 тысяч гривен в год. Благодаря нашим общим усилиям и вкладам он уже 9 лет стоит, – рассказал Леонид Лакинский.

Он также добавил, что каждый из трех кооперативов вкладывает третью часть от общей суммы на ремонт.

– Треть, потому что это место посещает, приблизительно, одинаковое количество людей с кооперативов. Но с «Росинкой» всегда, скажем так, были сложности. Поэтому я предполагаю, что автор этих слухов – представитель из «Росинки», – поделился догадками Лакинский.

По данным собеседника, жильцов кооператива «Росинка» просили сдать еще за прошлый год 3,5 тысячи гривен и около 6 тысяч за нынешний год. Что в округленной сумме составляет те самые «10 тысяч гривен за проход».

– А теперь я вам расскажу о закрытии. Начну с того, что этот спуск – не единственный. Спусков к морю тут около 5-8, через каждые 30-50 метров. Да, мы планируем поставить ворота. Но закрыть территорию мы не от людей хотим, а от машин, – заверил нас представитель ДСО «Маяк-2» Леонид Лакинский. – Они заезжают прямо к спуску, из-за чего тут невозможно пройти. А люди сюда смогут проходить в любое время, даже жители «Росинки». Я слышал, что некоторые наши жильцы, которые близко к морю живут, хотят закрывать на ночь эти ворота на кодовый замок. Но это связано с тем, что сюда ночью приходят маргиналы. Но окончательно вопрос с закрытием еще не решен.

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