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Новости Одессы и Одесской области

Одесситы сетуют: в местном сквере уже год не могут завершить ремонт (фото)

Одесситы сетуют: в местном сквере уже год не могут завершить ремонт (фото)

Сквер Старостина на Слободке начали благоустраивать еще год назад.

Однако до сих пор он не выглядит доведенным до ума.

Об этом со ссылкой на местных жителей передает zaodessu.com.ua.

Местами там не достает бордюров, например, прямо посреди газонов.

А где-то не закончили укладывать плитку.

Под ногами валяется строительный мусор, и можно споткнуться о камень. Это очень расстраивает горожан, которые сетуют на сложившуюся ситуацию.

К слову, подрядчиком работ выступает та же организация, которая ремонтировала ротонду в горсаду. На благоустройство сквера Старостина было выделено 1 млн. 187 тыс. грн.

Фото: zaodessu.com.ua

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