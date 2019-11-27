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Новости Одессы и Одесской области

Что произошло в Одессе 27 ноября: перекрытие дороги протестующими и лицеи вместо школ

Что произошло в Одессе 27 ноября: перекрытие дороги протестующими и лицеи вместо школ

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.

  • Люди в Одессе перкрыли дорогу в знак протеста. В их домах до сих пор не включили отопление. В знак протеста против халатности коммунальщиков они перекрыли Люстдорфскую дорогу в районе 8-й станции. Продолжение…
  • Вместо школ в Одессе появятся лицеи и гимназии. Каждая школа должна определиться, как она будет развиваться. К примеру школа останется начальной, а часть классов станет гимназическими. В них будут учиться дети с 1 по 9 класс. Продолжение…
  • Под Одессой люди ждут тепла, разместившись в здании мэрии. У жителей восьми многоквартирных домов четвертый день нет ни электричества, ни отопления. Продолжение…
  • Центр Одессы планируют перекрывать для машин. Такой режим будет действовать только по выходным и праздникам. Продолжение…

Фото:  dumskaya.net из соцсетей

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