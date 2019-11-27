Что произошло в Одессе 27 ноября: перекрытие дороги протестующими и лицеи вместо школ

Повышение голоса, занижение оценок, пренебрежительное отношение и даже брань. Этим грешит сегодня немало педагогов. Недавно в Одессе произошел скандал в младших классах школы №84. Одна из мамочек, сидя в коридоре, засняла, как опытный специалист пренебрегла принципами педагогики. Прямо на уроке она кричала на детей так, что это было слышно на весь школьный коридор. Видео «педагогического процесса» разлетелось по соцсетям, СМИ и попало в департамент образования. Разгорелась нешуточная дискуссия о том, имеет ли право учитель повышать голос на учеников.

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