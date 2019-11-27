Делают уроки и отмечают день рождения: под Одессой люди ждут тепла, разместившись в здании мэрии

У жителей восьми многоквартирных домов по улице Парусной в Черноморске четвертый день нет ни электричества, ни отопления.

Чтобы согреться и приготовить еду, они жгут костры во дворе.

Об этом сообщает 048.ua.

Из-за сломавшегося кабеля люди стали заложниками частной котельной. На ремонт нужно почти 900 тысяч гривен. Своими силами такие средства им не собрать.

Горожане за помощью обратились к местным властям. Но в итоге, прождав весь день, не смогли добиться встречи с чиновниками.

Причем все это время жили там практически полноценной жизнью. Грелись, лечились, делали с детьми уроки. А одна из семей даже отметила там день рождения – с праздничным тортом.

Чиновники попытались выпровадить непрошенных гостей с помощью полиции.

Но черноморцы твердо решили остаться в мэрии и дождаться, пока их примут.

В итоге часть приютили соседи, а некоторые заночевали в приемной мэра. Остались и на следующий день. Если власть не вмешается, неизвестно, сколько горожанам придется еще мерзнуть и обходиться без света.

Фото: 048.ua

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