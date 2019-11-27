Центр Одессы планируют перекрывать для машин

Такой режим будет действовать только по выходным и праздникам.

Точную дату начала режима в мэрии пока назвать не смогли. Известно лишь, что схема начнет действовать сразу после согласования дорожной полицией.

В соответствии с ней по выходным и праздникам въехать в центр на своем авто смогут только местные жители. Ограничения коснутся улицы Ришельевской в районе Оперного театра и ближайших к Екатерининской площади улиц.

Это сделает центр города более привлекательным и экологичным для туристов и одесситов. Данное решение – аналог европейской практики, – пояснил вице-мэр Одессы Павел Вугельман.

Фото: dneprnews.com.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.